Stenengooiers terroriseren tot diep in de nacht Kortrijkse buurt: “Ze gebruiken mogelijk schietlappen en nachtkijkers... Hier gaan nog gewonden vallen”

KortrijkBewoners in een wijk in Kortrijk krijgen al sinds eind mei af te rekenen met stenengooiers. De slapeloze nachten worden almaar langer en de keien steeds groter. Een steen sloeg al een gat in een dak. En tijdens een barbecue zaterdagavond miste een zwarte kei op een haar na een vrouw, op een terras. De vandalen spelen een kat-en-muis-spelletje met de politie, die er alles aan doet om de daders te vatten. Zo werd er zaterdagnacht een drone ingezet. “Het is hier precies een stukje Chicago in Kortrijk”, klinkt het in de buurt.