Stenengooiers schieten nu ook met luchtdrukgeweren of gel blasters in Kortrijkse buurt: “Het lijkt hier wel oorlog, we staan compleet machteloos”

Kortrijk Zo mooi wordt de stations­buurt: van groene autoluwe zone tot fiets- en wandelbou­le­vard aan Conservato­ri­um­p­lein

Nu de opening van nieuwe wegtunnels in Kortrijk stilaan in zicht komt, is ook duidelijk hoe de omgeving er zal verfraaid worden. Enkele hoogtepunten in die verdere vernieuwing van de stationsbuurt: de Zandstraat wordt een (vrij) groen plein, terwijl er een boulevard voor fietsers en voetgangers komt aan het Conservatoriumplein tussen het treinstation en stadsdeel Weide. De werken vatten in de zomer van 2023 aan.

1 november