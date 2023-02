Steeds meer steunacties na verwoestende aardbeving: ook weefgetouwenproducent Vandewiele en verzekeringen RVB Consult dragen steentje bij

Kortrijk “Mensen bellen vanonder het puin, het raakt iedereen”: Sukru (23) start inzameling in Kortrijk na verwoesten­de aardbeving

De verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië laat ook bij Sukru Taskin (23) een diepe indruk na. De jongeman, hij heeft familie daar, start een inzameling van kledij en opent een rekeningnummer. De solidariteit is meteen groot in Kortrijk, over alle gemeenschappen heen.

7 februari