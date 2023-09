Steeds meer elektronische betalingen in West-Vlaanderen: “Gratis transacties voor handelaars zijn echter noodzakelijk”

9 gedurfde gevels in Vlaanderen: “Door de allure en de stijl zou je denken dat dit huis in Amerika staat”

In ons land heerst een grote architecturale ontwerpvrijheid en dat levert huizen in allerlei stijlen, kleuren en formaten op. Op zijn tocht langs Vlaamse wegen spot onze woonexpert Björn Cocquyt dan ook heel wat opvallende verschijningen. Misschien herken je wel één van deze negen (te) gekke gevels uit je buurt: “Deze gevel is echt een technisch huzarenstukje.”