Steeds meer elektronische betalingen in West-Vlaanderen: “Gratis transacties voor handelaar zijn echter noodzakelijk”

KIJK. Matexpo spectacu­lair geopend, vicepre­mier Van Quickenbor­ne ondanks ‘pipigate’ hartelijk onthaald

De vakbeurs Matexpo is dinsdagavond officieel geopend, met een spectaculaire show in zaal XXL van Kortrijk Xpo. Federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) werd er hartelijk onthaald. Een mild steekje van medepresentator en RTBF-journalist Christophe Deborsu uitgezonderd, die even verwees naar hoe de vicepremier enkele weken geleden zijn 50ste verjaardag vierde. Waar buiten wat gegniffel in de zaal amper reactie op kwam.