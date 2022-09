Stäubli Benelux opent nieuw kantoor in Kortrijk: “Tegemoet komen aan groeiende vraag van solar industrie klanten”

Hoe groot is de Stäubli Groep?

Stäubli is een wereldwijde leverancier van industriële en mechatronische oplossingen. Er zijn vier specifieke divisies: elektrische connectoren, connectoren voor vloeistoffen, robotica en textiel, ten dienste van klanten die hun productiviteit willen verhogen in vele industriële sectoren. Stäubli is als internationaal bedrijf actief in 29 landen, met agenten in 50 landen op vier continenten. Het wereldwijde personeelsbestand van 5.700 medewerkers deelt het engagement om samen te werken met klanten in bijna elke industrietak, om uitgebreide oplossingen aan te bieden met ondersteuning op lange termijn. Oorspronkelijk opgericht in 1892 als een kleine werkplaats in Horgen in Zwitserland, heeft Stäubli nu zijn hoofdkantoor in Pfäffikon in Zwitserland.