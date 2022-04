“Stalker drie keer veroordeeld, toch nog nooit in de cel. Welke straf moet ik dan geven?”: rechter hekelt falend uitvoeringsbeleid bij schrijnend geval stalking in Kortrijk

Bredene/Oostende ASSISEN. “Ik was er niet bij toen m’n oma begraven werd”: dochter van Frank Pauwels (50) ontkent verhaal dat haar vader eerder opdiste

Met haar baby in een draagzak kwam de dochter van Frank Pauwels (50) maandag naar het Brugse assisenhof. Tragischer kon het bijna niet. De beschuldigde hield het niet droog bij het zien van z’n kleinkind en ook de andere aanwezigen in de zaal moesten even slikken bij het aanschouwen van het beeld. “Ik heb niets gedaan, ik wist er alleen van”, ontkende C. een verhaal van haar vader, in wat een waar kruisverhoor werd door de voorzitter.

25 april