Stadsgids Jean-Paul reconstrueerde het leven van ‘Austrulf’, de allereerste Kortrijkzaan waarover iets werd geschreven: “En dat blijkt een heel topdiplomaat avant la lettre geweest te zijn’

kortrijkDe allereerste Kortrijkzaan waarover is geschreven? Dat blijkt een zekere Austrulf te zijn, uit de jaren 700. Stadsgids Jean-Paul Vierstraete slaagde erin zijn straffe levensweg te reconstrueren. “Austrulf lag zelfs mee aan de wieg van de dynastie van de Karolingers, met Karel de Grote als bekendste vorst.” Tijdens een stadswandeling kan je nu meer te weten komen over Austrulf, en een 10-tal andere straffe Kortrijkzanen.

Jean-Paul Vierstraete (67) was 50 jaar geleden de jongste gids van Kortrijk toen hij startte als stadsgids. “Geschiedenis heeft mij altijd geboeid, en ik nam heel graag mensen mee op sleeptouw door de geschiedenis van onze stad”, zegt Jean-Paul. “Misschien kan je dat een wat opvallende interesse vinden voor een tiener… ik was ook een pak jonger dan de veelal veertigers en vijftigers die ik probeerde te boeien met mijn verhalen. Maar voor mij was het een hobby die me altijd heel hard heeft geboeid.”

Passie

Jean-Paul was al een tijdje niet meer actief als gids, toen hij tijdens de coronaperiode zijn passie herontdekte. “In 1990 verscheen naar aanleiding van 800 jaar Kortrijk het werk ‘De geschiedenis van Kortrijk’, van auteur Niklaas Maddens”, zegt Vierstraete. “Daarin zag ik de vermelding van een zekere Austrulf, geboren in Kortrijk uit vader Sindulf en moeder Wilberta. Hij overleed in 753. Om deze datum in perspectief te plaatsen: de Onze-Lieve-vrouwekerk is het oudste bouwwerk van de stad en werd gebouwd in 1199. Mijn nieuwsgierigheid was getriggerd, en ik wilde wat meer over hem uitzoeken.”

Volledig scherm Het zinnetje komt uit de kroniek van de abdij van Fontenelle, wist Jean-Paul. “Dat hij een vermelding had gekregen in die kroniek, deed me vermoeden dat hij als abt wel enige rol van betekenis bespeeld moest hebben." © Kortrijk

Het zinnetje komt uit de kroniek van de abdij van Fontenelle, wist Jean-Paul. “Dat hij een vermelding had gekregen in die kroniek, deed me vermoeden dat hij als abt wel enige rol van betekenis bespeeld moest hebben. Dus ben ik richting Normandië getrokken om meer te weten te komen over deze Austrulf.”

Austrulf blijkt een topdiplomaat avant la lettre geweest te zijn. “In een studie uit 1959 door de archivaris van de abdij van Wandrille kon ik lezen dat abt Austrulf als gunsteling en bevoorrechte onderdaan van Pepijn de Korte naar Rome werd gestuurd, bij Paus Stefanus II. Tijdens die ontmoeting werd de basis onderhandeld voor de toekomstige relaties tussen Rome en Pepijn de Korte, de vader van Karel de Grote. Enkele maanden na die onderhandelingen heeft de paus Pepijn de Korte gezalfd als vorst. Op die manier kan je dus stellen dat onze Austrulf mee aan de wieg lag van de dynastie van de Karolingers.”

Hoge koorts

Austrulf zou niet veel meer meemaken van die dynastie: hij stierf aan hoge koorts op de terugweg van Rome. Hij is na zijn dood heilig verklaard, en wordt binnen de Benedictijnenorde elk jaar herdacht op 14 september. “Dat achter deze vermelding eigenlijk een compleet verhaal van een middeleeuwse topdiplomaat en heilige schuilging, had niemand wellicht verwacht”, zegt Vierstraete. “Daarop heb ik een stadswandeling uitgewerkt, met centraal deze heilige Austrulf, maar ook andere gekende straffe Kortrijkzanen.”

“Het opzoekingswerk van Jean-Paul en de oude teksten tonen een enorm rijke geschiedenis”, zegt schepen Axel Ronse (N-VA). “Kortrijk was in de jaren 800 al uiterst belangrijk om te vermelden en de heilige Austrulf verspreidde zijn kennis en invloed over West-Europa. Dankzij Jean-Paul vonden we dergelijke fascinerende info terug en samen met de Gidsenkring stak Jean-Paul een stadswandeling in elkaar. Zo kan je vanaf 2023 genieten van een interessante wandeling over Straffe Mijnheren. De rondleidingen kunnen geboekt worden vanaf 2023 via de website West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk, zowel in het Frans als het Nederlands.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.