Stadscentrum Kortrijk krijgt tóch WK-dorp, met dank aan Niels (36): “We willen wél die samenhorigheid en eendracht voelen”

Kortrijk Geen outdoor WK-dorp op het Schouwburgplein , wél een indoor WK-dorp in stadshal Depart op het Nelson Mandelaplein. Gekend Kortrijkzaan Niels Lybeer organiseert het evenement. “Zodat we ons achteraf niet hoeven te beklagen dat er niets te beleven was”, vertelt hij.

Het begint dan toch te leven, het omstreden WK in Qatar. Nadat Dieter D’Alwein (47) liet weten dat er een WK-dorpje komt aan zijn café De Labberleute in Aalbeke, steekt ook Niels Lybeer (36) de handen uit de mouwen, met een WK-dorp in stadshal Depart op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Het toeval wil dat Dieter en Niels allebei gemeenteraadslid bij Team Burgemeester zijn.

“Natuurlijk doe ik het. Ik kick op organiseren, dat is zalig”, vertelt Niels Lybeer, in Kortrijk onder meer al gekend als organisator van sfeermarkt KRTRK Bazaar op het Overbekeplein. Een WK-dorp in Depart dus, waar maximum 1.150 Rode Duivels fans uit de bol kunnen gaan. “Indoor gaan is logisch, het weer is veel te wisselvallig tijdens de winter. En Depart ligt dicht bij het stadscentrum, wat ideaal is. Ik krijg een verminderde prijs om de stadshal te mogen gebruiken omdat ik het met verenigingen organiseer: KRTRK Bazaar, voetbalclub De Klokke en een provinciale herenbasketploeg van De Spurs.”

Quote De toegangs­prijs wordt 2 euro, waar je een herbruikba­re beker voor krijgt. Een pint zal 2,50 euro kosten in het WK-dorp. We gaan met online ticketing werken Niels Lybeer

“Ik garandeer een gigantisch scherm om de wedstrijden te volgen, optredens van dj’s, een mooie tricolore aankleding… noem maar op”, vertelt Niels Lybeer. “Iedereen, ook jonge gezinnen en de iets ouderen, gaan welkom zijn. Met een betaalbare toegangsprijs van 2 euro, waar je een herbruikbare beker voor krijgt. Een pint zal 2,50 euro kosten in het WK-dorp. We gaan met online ticketing werken en voor een stukje misschien ook aan de deur, zodat we het overzicht behouden van wie er naar WK-dorp komt. Ik wil hier zeker geen geld aan verdienen, break-even draaien volstaat voor mij. Meer nog: ik wil de opbrengst deels via De Warmste Week aan een goed doel schenken. Dat zal dan het Jongerenatelier zijn, waar werkloze jongeren geactiveerd worden.”

Volledig scherm stadshal Depart, op het Nelson Mandelaplein © Peter Lanssens

“We openen altijd twee uur voor de wedstrijd het WK-dorp en blijven tot 23 uur feesten, ook als de Rode Duivels in de namiddag al spelen. Ik voorzie enkele zitmogelijkheden, maar de bedoeling is om elke match vooral staand te volgen. Want hoe dichter we bij elkaar staan, hoe groter de eendracht en de samenhorigheid zal zijn.”

Quote Het worden spannende matchen. En of de Rode Duivels nu top zijn of niet, een feest wordt het sowieso Niels Lybeer

De Rode Duivels spelen in Qatar op woensdag 23 november hun eerste groepswedstrijd, om 20 uur tegen Canada. De volgende groepswedstrijden zijn op zondag 27 november om 14 uur tegen Marokko en op donderdag 1 december om 16 uur tegen Kroatië. “Onderschat deze groep niet, ik denk dat vooral Kroatië en Canada te duchten tegenstanders zijn. Het worden spannende matchen. En of de Rode Duivels nu top zijn of niet, een feest wordt het sowieso”, zegt Niels.

Niels Lybeer hoopt het bedrijf Novulo, gespecialiseerd in woningen op maat, als sponsor van het WK-dorp te strikken. “De bedoeling is om dan een woonunit van Novulo te showen aan Depart. Ik werk verder met Remes van Anjo Wychuyse samen, een onder meer in media gespecialiseerd bureau. Want we gaan het professioneel aanpakken, dus ook qua online marketing voor het WK-dorp”, aldus Niels Lybeer.

Nog dit: verenigingen en vrijwilligers die een samenwerking met Niels Lybeer zien zitten, mogen hem altijd contacteren: niels.lybeer@kortrijk.be

