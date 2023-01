Stadsbrouwerij Ruimtegist steunt Kortrijkse Ultimate Frisbee Club, door alle professionele discs te sponsoren: “Machtige sport verdient meer aandacht”

De KUFC krijgt van Ruimtegist alle professionele discs, voor trainingen en toernooien. “Het zijn Eurodiscs, 100 procent hernieuwbaar en lokaal. Deze sponsoring is misschien de eerste stap in verdere ondersteuning van de KUFC. We speelden vroeger zelf heel graag frisbee, op recreatief niveau in provinciaal natuurdomein De Gavers in Harelbeke. Het is een snelle, intensieve en atletische sport”, vertellen Arn Simoens en Egbert Glorieux.

“De KUFC telt 75 leden. We houden in augustus ons eigen toernooi. Ultimate Frisbee is sinds 2015 een Olympische sport, er is sindsdien meer en meer interesse in onze topsport”, legt KUFC-trainer Mattias Vangroenweghe uit. “De ondersteuning van stadsbrouwerij Ruimtegist is welgekomen. Er is elke woensdag training voor volwassen en de jeugd. Iedereen is welkom om bij ons te komen spelen.”