Stad verlicht energiefactuur van jeugdverenigingen fors

Kortrijk/Bissegem Kortrijk viert 20 jaar geboorte­bos, al 16.161 kinderen kregen boom

De twintigste editie van het project geboortebos is een feit, in Kortrijk. Na Stadsgroen Marionetten, Tinekesbos en Vlasakker was Stadsgroen Ghellinck in Bissegem aan de beurt, voor de vierde keer. Afgelopen zaterdagnamiddag waren ouders van 812 kinderen geboren in 2021 uitgenodigd om er zelf een boom te planten. Bij het bos is een bord ingehuldigd met de namen van alle kinderen.

10:57