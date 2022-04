Stad schrijft studie uit voor parkeervrij maken en groen inrichten Casino- en Conservatoriumplein en aanleg wandelboulevard Kortrijkse Ramblas

Sint-Niklaas Muurschil­de­ring is nieuwe blikvanger in belevings­cen­trum in Landhuis: kunste­naars zetten acht eeuwen stadsge­schie­de­nis in de verf

Met een metershoge muurschildering in het belevingscentrum in het Landhuis in Sint-Niklaas wordt bijna acht eeuwen stadsgeschiedenis letterlijk in de verf gezet. En vooral dan het verhaal van het Landhuis, het oudste gebouw rond de Grote Markt. “Onze stadskleuren blauw en geel zetten de toon, maar ook groen: de kleur van de nieuwe Grote Markt.”

19 april