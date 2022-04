Stad roept burgers op om straten kleurrijk op te fleuren met streetart

Kortrijk / Waregem / Ieper / Menen / Harelbeke / Izegem / Wevelgem Proximus rolt glasvezel verder uit in Zuid-West-Vlaanderen: “Tegen 2024 65.000 woningen van fiberaan­slui­ting voorzien”

Nadat Proximus in 2019 startte met de uitrol van fiberaansluiting in Kortrijk, volgen nu ook Ieper, Menen, Waregem, Harelbeke, Izegem en Wevelgem. “De ambitie is om tegen 2028 al meer dan 80 procent van de woningen en bedrijven van een fiberaansluiting te voorzien”, zegt Geert Standaert, Chief Technology Officer van Proximus.

1 april