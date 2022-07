Stad plaatst slimme palen met gratis zonnecrème op Grote Markt en Warande

Kortrijk/HeuleEr staan sinds kort SMOT-spots of slimme palen met gratis zonnecrème op de Grote Markt in Kortrijk en in het avontuurlijk speeldomein De Warande in Heule. “Er gaat per smeerbeurt een schenking naar de Stichting tegen Kanker”, zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (Vooruit).