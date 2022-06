Stad past circulatieplan Heule Watermolen aan: “Bozestraat ook voor handelaars cruciale verbinding”

De Bozestraat wordt wel versmald nabij de kruising met de Groene Verbinding, waar een park en fietsostrade op de zestig meter brede reservatiestrook van de vroeger geplande en nooit uitgevoerde gewestweg N50C komt. Beurtelings verkeer zal er kunnen, maar het zal onder meer door een verkeersplateau afgeremd worden. Fietsers krijgen er bij het oversteken voorrang op dwarsend gemotoriseerd verkeer.

De stad sluit extra milderende maatregelen zoals éénrichting in de Sint-Godelievestraat niet uit, maar niet zonder overleg met omwonenden. “Ik bedank het buurtcomité voor hun uiterst constructieve houding. Het alternatief is even veilig voor fietsers en houdt rekening met de grootste verzuchtingen in de buurt: een goede ontsluiting van Heule Watermolen en de wijken in de omgeving”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

Volledig scherm Het aangepaste circulatieplan © stad Kortrijk

“Voor iedereen goed doen is onmogelijk, maar we denken dat dit nieuwe plan een grote verbetering is. We gaan iedereen de kans geven om naar een uiteenzetting te komen. Constructieve opmerkingen blijven daarna welkom”, zegt Geert Lefevre, een van de vertegenwoordigers van de buurtbewoners. “De Bozestraat is en blijft zo een cruciale verbinding, ook voor handelaars op Heule Watermolen, Heuleplaats en ertussen. Zeker nu lokaal kopen van groot belang is”, is ook Bram Coelembier van Unizo Heule positief gestemd.

Geen proefopstelling

Blijven wel: het invoeren van eenrichting in de Molenstraat tussen Kortrijkse- en Vandervaetstraat en in de Vandervaetstraat zelf en het knippen van de middenberm in de Molenstraat en Koninginnelaan, nabij de Weverstraat. Er komt na de Tinekeesfeesten van dit jaar geen proefopstelling, zoals eerst aangegeven. Want de nieuwe circulatiemaatregelen worden gefaseerd ingevoerd.

Volledig scherm Het gewijzigd circulatieplan werd maandag in de vooravond toegelicht ter hoogte van de reservatiestrook van het vroegere N50C project © Henk Deleu

“De werken starten in het najaar van 2023. De prioriteit ligt eerst op de verbinding tussen Astridpark en Stade en de inrichting van de reservatiestrook N50C tussen Molenstraat en Heulebeek”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester).

Buurtparking aan Stade

Tot slot: het stadsbestuur onderzoekt de haalbaarheid voor een extra buurtparking in de omgeving van Stade. Om tegemoet te komen aan bezorgdheden over het parkeren voor de omwonenden daar.

