Stad onderzoekt urnenbos op begraafplaats Sint-Jan

Kortrijk Kortrijk krijgt twee nieuwe hoger onderwijs­op­lei­din­gen

De Vlaamse regering zet het licht op groen voor nieuwe hoger onderwijsopleidingen in West-Vlaanderen. Dat vernam Vlaams parlementair Axel Ronse (N-VA) van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). In Kortrijk zal je een master kunnen halen in ‘Sustainable Food Packaging’ en wordt de opleiding marketing van CVO Miras omgevormd tot een graduaat in de ‘sales support’.

14 maart