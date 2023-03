Stad investeert 2,6 miljoen euro om volbouwen Marke te voorkomen, inwoners krijgen publieke tuin

Kortrijk krijgt 80 nieuwe laadpalen in 2023: “Ze komen op strate­gisch interessan­te plaatsen”

Een spreidingsplan voor laadpalen krijgt vorm in Kortrijk. Er zijn al 114 (semi-)publieke laadpalen in Kortrijk en deelgemeenten. Daar komen er nog eens tachtig bij in 2023. De stad ondertekende het Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP). “Waarin een engagement naar 1,5 oplaadpunten per 100 inwoners wordt verhoogd”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit). Al is dat voor interpretatie vatbaar. We gaan er dieper op in.