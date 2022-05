Staat je wagen vaak stil? Deel hem dankzij Dégage met je buren in Kortrijk

De in Gent opgestarte vzw breidt over heel Vlaanderen uit, zoals nu ook in Kortrijk. Waar Griet Van Assche en Maarten Caesens eigenaars zijn van de eerste Dégage-deelauto in Kortrijk. Ze delen hun Volkswagen Caddy sinds deze maand met inwoners van Kortrijk. “Onze auto staat best wel veel stil, we zien daarom een win-win door met Dégage samen te werken. Het is kostendelend voor ons en er zijn minder wagens in omloop, wat een fijne plus is voor het milieu. Het is wel nog zoeken naar een goed evenwicht tussen eigen flexibiliteit en optimaal delen. Het autodelen maakt ons zo nog bewuster van ons eigen autogebruik. Zo lukken grote boodschappen gerust ook met de cargofiets, zeker bij mooi weer. We hopen ook andere eigenaars van auto’s te inspireren. Om te starten met delen en zo de gedeelde wagens te vermenigvuldigen”, zegt Griet.

Particulier autodelen zet bestaande auto’s efficiënt in en maakt andere auto’s overbodig. Dat zorgt voor meer ruimte in de straat, properder lucht en minder file. Ook wordt een auto goedkoper omdat de kosten worden verdeeld over alle bestuurders. Door te delen, blijf je toegang hebben tot je auto, maar kunnen anderen hem ook gebruiken. Eigenaars krijgen de exacte kost voor elke gedeelde kilometer terugbetaald. Hoe meer iemand anders met je wagen rijdt, hoe meer je dus terugkrijgt. Wat tot 1.000 euro per jaar of meer kan oplopen.

Griet Van Assche en Maarten Caesens, bij hun Volkswagen Caddy Dégage-deelauto

Quote Gebruikers kunnen online een auto reserveren. Maar nadien moeten eigenaar en gebruiker wel nog afspreken voor het overhandi­gen van de sleutel. Wat goed is voor het vertrouwen en het buurtge­voel Eline Snacken van Dégage

Daarnaast rijden gebruikers aan een eerlijke prijs met deelauto’s. Een Dégage-deelauto is tot 15.000 kilometer per jaar interessanter dan een eigen wagen. En door niet per tijd te betalen, zijn Dégage-deelauto’s geschikt voor langere periodes en een betaalbaar alternatief voor de eigen wagen. “Wij zorgen met onze expertise voor het administratieve werk voor wie met ons in zee gaat. Zodat deelnemers zich kunnen focussen op het persoonlijke contact en het enthousiasmeren van buurtbewoners”, zegt Eline Snacken van Dégage. “Dégage is een sociaal systeem. Gebruikers kunnen online een auto reserveren. Maar nadien moeten eigenaar en gebruiker wel nog afspreken voor het overhandigen van de sleutel. Wat goed is voor het vertrouwen en het buurtgevoel.”

Ook schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) is enthousiast. “Autodelen zit in de lift. Steeds meer gezinnen fietsen voor dagelijkse verplaatsingen en hebben niet meer permanent nood aan een eigen wagen. Zo’n initiatieven ondersteunen de wil om de wagen wat vaker aan de kant te laten staan.”

Tussen 28 en 36 eurocent per kilometer

Wie zich inschrijft bij Dégage kan na het betalen van een eenmalige instapkost van 35 euro en een waarborg van 75 euro gebruik maken van alle deelauto’s van de organisatie. Gebruikers betalen een op de echte kostprijs van de auto gebaseerde kilometervergoeding. Dat bedrag ligt momenteel tussen 28 en 36 eurocent per kilometer. Er is voor geïnteresseerden op dinsdag 7 juni om 20 uur een infosessie in Broelkaai 6 in Kortrijk.

Meer info: www.degage.be of info@degage.be