‘Spillie’ moet opnieuw slagen voor rij-examens nadat hij met 174 per uur wordt geflitst

Voor Spillebeen, die uit Izegem afkomstig is, is het al de achtste veroordeling voor een politierechtbank. “Spillie is niet goed bezig”, vond de openbare aanklager. Een onderzoek door een gerechtsarts maakte wel duidelijk dat hij nog altijd rijgeschikt is. Sinds een herseninfarct op de terugvlucht van een vakantie in 2017 legde hij al een lange revalidatieweg af. Hij kon niet meer praten, lezen, schrijven… Hij houdt er wel afasie aan over, een taalstoornis waardoor hij soms moeilijk uit zijn woorden komt. Hij nam ondertussen de draad van zijn kledinglijn ‘Rebel’ opnieuw op.