Spes Nostra is Strafste School van Vlaanderen!

Met Spes Nostra wint er voor het eerst sinds de eerste editie van 2011 weer een school uit West-Vlaanderen. Spes Nostra is volgens MNM een middelbare school waar het zowel in als buiten de les fijn is, waar leerkrachten en leerlingen samen één groep vormen en waar je dingen leert voor het échte leven. De Strafste School 2022 krijgt naast de titel vooral erkenning en een jaar lang een fijn contact met MNM. Later deze namiddag barst in Spes Nostra een live radiofestival los. Met op het podium kleppers Camille, Omdat Het Kan Soundsystem, Katnuf, MNM Rising Star Judith en MNM Start To DJ winnaar Magik.