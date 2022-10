Spes Nostra in Heule is Strafste School van Vlaanderen: “Iedereen telt mee, iedereen is belangrijk bij ons”

HeuleDat Heule de strafste feestgemeente van Vlaanderen is, ‘grote buur’ Kortrijk heeft er met enige overdrijving geen lap aan, weten we al jaren. En nu heeft Heule met Spes Nostra ook de Strafste School van Vlaanderen in huis. De secundaire school wint met glans de wedstrijd op MNM, zo is vrijdagochtend kort voor 8.30 uur bekendgemaakt op de jongerenzender.

Een rollercoaster van emoties, vrijdagochtend vroeg in Spes Nostra. Leerlingen en leerkrachten die elkaar (in tranen) in de armen vlogen, een oorverdovend gehil en gekrijs... Waanzinnige taferelen waren het, waar iedereen kippenvel van kreeg. Meermaals werd de naam van Lena Vroman (14) uit het tweede middelbaar gescandeerd.

Lena kwam op het idee om Spes Nostra in te schrijven voor De Strafste School. “En of we blij zijn. Het is een zalig gevoel om eindelijk van de stress van de voorbije weken verlost te zijn. We vormen met onze superstraffe school één grote groep. Waar leerkrachten altijd rekening houden met de stem van leerlingen. We zijn er in geslaagd om die kracht te tonen aan de jury van MNM. Dat was heel belangrijk voor ons”, aldus Lena, die ook haar vriendinnen Marta Lamaire en Elora Van Speybroeck uitgebreid bedankte. Want ze schreef samen met hen Spes Nostra in.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Wat een ontlading! © Henk Deleu

Een zeskoppige jury met onder meer MNM-dj’s Sander Gillis en Laura Govaerts bezocht op donderdag 20 oktober Spes Nostra. De 1.200 leerlingen haalden toen àlles uit de kast om die jury te imponeren. Door festivals na te bootsen met eigen leuke mini versies van Kamping Kitsch, Pukkelpop en Tomorrowland en een eigen Spestival als afsluiter. Ook de Heulenaars zetten hun beste beentje voor, door als steun massaal op straat te komen.

Quote Individua­lis­me is van onderge­schikt belang in Spes Nostra. Dat gaf de doorslag directeur Pieter Dhuyvetter

Directeur Pieter Dhuyvetter is in de wolken: “De euforie van leerlingen en leerkrachten was overweldigend, vrijdagochtend. Meedoen aan deze wedstrijd, een uniek en eenmalig event in een schoolcarrière, geeft onze school een extra boost. Het zal nog lang nazinderen. Het klopt dat we met zijn allen sterk op verbinding inzetten in Spes Nostra. Het groepsgevoel, de samenhorigheid... ook met Heule en inwoners, maakt onze school zo bijzonder. We hebben hier aandacht voor iedereen. Iedereen telt mee, iedereen is belangrijk, individualisme is van ondergeschikt belang. Dat gaf de doorslag. Daarom zijn we de Strafste School van Vlaanderen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De euforie was om kippenvel van te krijgen © Henk Deleu

Met Spes Nostra wint er voor het eerst sinds de eerste editie in 2011 eindelijk weer een school uit West-Vlaanderen. Spes Nostra is volgens MNM ook een middelbare school waar het in en buiten de les fijn is en waar je dingen leert voor het échte leven. De Strafste School 2022 krijgt vooral erkenning en een jaar lang een fijn contact met MNM. Vrijdagnamiddag barst in Spes Nostra een live radiofestival los. Met op het podium kleppers Camille, Omdat Het Kan Soundsystem, Katnuf, MNM Rising Star Judith en MNM Start To DJ winnaar Magik.

Net vandaag, vlak voor de herfstvakantie, viert Spes Nostra ook Halloween. Leerlingen zijn verkleed en geschminkt. Het feestgevoel os dus immens. “We gaan ons best doen om op te letten tijdens de les, dat komt wel goed”, lacht Lena. “En deze namiddag gaan we met zijn allen samen uit de bol. Het wordt een supercool festival.”

LEES OOK:

Volledig scherm Archiefbeeld van het jurybezoek, vorige week donderdag © Henk Deleu

Volledig scherm Archiefbeeld van het jurybezoek, vorige week donderdag © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.