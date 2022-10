Spes Nostra doet zéér verdienstelijke gooi naar titel ‘Strafste School’: “Supertrots op al onze leerlingen”

kortrijkAls Spes Nostra Heule volgende week niét uitgeroepen wordt door radiozender MNM tot Strafste School, dan zullen de andere vier scholen in de finale toch wel erg straf uit de hoek moeten komen zijn. De meer dan 1000 leerlingen hadden een waar festival op poten gezet, en de juryleden vielen van de ene verrassing in de andere. “Ik ben supertrots op mijn leerlingen”, zegt directeur Heidi Denys.

Radiozender MNM organiseert elk jaar een wedstrijd om de Strafste School van Vlaanderen te kiezen. Uit alle inzendingen wordt per provincie een school geselecteerd voor de finale, en daar gaat een zeskoppige jury dan langs. Die dag krijgen alle leerlingen de kans om te tonen hoe ‘straf’ hun school wel niet is. Leerlinge Lena Vroman uit het tweede middelbaar schreef haar school enkele maanden geleden in. “Omdat ik vind dat Spes Nostra die titel verdient”, vertelt ze. “Onze school luistert naar onze meningen, en houdt zoveel als mogelijk rekening met hoe we zijn.”

Het dossier dat Lena indiende was goed genoeg om Spes Nostra naar de finale te krijgen. “Toen we hoorden dat we de jury hier zouden mogen verwelkomen, zijn we uiteraard meteen in actie geschoten”, zegt directeur Heidi Denys. “Onze school ís straf, en geweldig, en op een dag als vandaag kunnen we dat aan de rest van Vlaanderen tonen. En ik ben zelf aangenaam verrast over hoe straf we zijn. Alles wat we vandaag op poten hebben gezet, komt echt vanuit de leerlingen zelf. Ze hebben alles bedacht, uitgewerkt en voorbereid. Ik ben supertrots op hen.”

De leden van de MNM-jury maakten vanmiddag hun intrede via het Lagaeplein, waar ze door alle kinderen van de basisschool van Spes Nostra feestelijk werden verwelkomd. Ook heel wat ouders en buurtbewoners waren naar het parcours afgezakt, om hen op gejuich te onthalen. ‘Een beetje een mini-versie van de Tinekesfeesten’, zo verwoordde burgemeester Ruth Vandenberghe het.

In de school zelf hadden de leerlingen het thema festivals uitgewerkt. De jury kreeg feestkledij aangemeten, die leerlingen mode speciaal voor hen had ontworpen en gemaakt. Daarna werd ze als een rollercoaster door de school geleid, met drie ‘festivals’ op hun weg. De eerste passage was door ‘Kamping Kitsch’ waar ze werden uitgedaagd om te hakken op hakken.

Daarna ging hun tocht via Pukkelpop, waar leerkrachten en leerlingen drie optredens in elkaar hadden gestoken. In de gang kwamen ze langs de Pukkelpopcamping, waar ze werden uitgedaagd om zo snel mogelijk een tentje in elkaar te steken. Na een passage door de harde ‘Boiler Room’ kwamen ze in Tomorrowland terecht.

Op elk ‘festival’ stonden massa’s leerlingen hen op te wachten om meteen bij hun aankomst het feest te laten losbarsten. Net wanneer ze dachten dat Tomorrowland het mooie slot betekende van hun festivaltocht, werden ze buiten opgewacht door alle 1200 leerlingen en leerkrachten voor het beste festival van allemaal: Spestival. Fien Folens uit Gullegem bemande het podium daarvan. “Maar de voorbije week heb ik ook geholpen met de inkleding voor Kamping Kitsch. Het was echt superleuk om te doen deze week, dit wordt echt een dag die ons lang zal bijblijven. We hebben ook veel bijgeleerd vandaag: samenwerken, en stressbestendig zijn.”

“Ik had nooit verwacht dat onze school er zoiets strafs van zou maken”, zegt Lena, die de jury op sleeptouw mocht nemen en telkens heel fier aan de zijlijn stond te kijken. Ondanks een heel druk programma, voelde het nooit langdradig: de leerlingen hadden een heel dynamisch tijdschema in elkaar gestoken.

We weten volgende week vrijdag of Spes Nostra de titel van Strafste School binnen heeft gehaald.

