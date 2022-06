Speelveld school De Blauwe Poort in groener en duurzamer jasje

In 2021 werd het terrein gebruiksklaar gemaakt en werd er door de kinderen klein fruit aangeplant. In 2022 werd het speelveld vernieuwd, op basis van een door het bedrijf Nester opgemaakt plan. Ook de vestiging in Kooigem zal later dit jaar nog een vernieuwde speelplaats krijgen. “Om voor meer speelvreugde bij de kinderen te zorgen”, zegt schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA). De Gemeentelijke Basisschool coördineert intussen ook een Europees Erasmus project. Kleuters leren samen met partnerscholen uit Cyprus en Slovenië duurzaam handelen. Zo dragen ze hun steentje tot het aanpakken van het klimaatprobleem bij. In het najaar van 2021 kwamen de partnerscholen op bezoek in Kortrijk. Het tweejarig project focuste in het eerste jaar op het weer, klimaat en seizoenen in de verschillende landen. In het tweede schooljaar wordt vooral ingezet op lokale seizoensgebonden voeding. De kleuters uit elke school komen met elkaar via videocalls in contact.