‘Speels bos’ op Grote Kring promoot slow shopping in Kortrijk, onthaasten staat ook centraal in vernieuwing winkelwandelgebied

KortrijkKortrijk biedt als winkelstad voortaan een alternatief voor e-commerce. Door als trendsetter in Vlaanderen in te zetten op slow shopping en dat voor het eerst te promoten met een vergroende Grote Kring vol speelse elementen zoals zitslingers. Ook de vernieuwing van het hele winkelwandelgebied de komende twee jaar zal rond onthaasten, beleven en ontmoeten draaien.

Het doel tegen de zomer van 2024: het winkelwandelgebied in het centrum van Kortrijk door alle seizoenen heen aantrekkelijker maken voor jong en oud door in te zetten op meer groen, leuke plekjes om te verpozen en beleving. Want wie niet kiest voor e-commerce en de moeite doet om naar een winkelstad te komen, heeft de intentie om wat langer te blijven rondhangen. Dat kan alleen als er veel beleving is. Daar gaat Kortrijk voor.

Het officiële startschot is een tijdelijk experiment op de Grote Kring. Je kan er nu een mobiel bos, lange blauwe tafels met banken, sfeervolle verlichting, zitslingers en een speelpleintje met glijbaan ontdekken. Om vrolijk en gelukkig van te worden. Zelfs koolmeesjes vinden al de weg naar het vergroende pleintje. De handelaars, de beplanting is zo opgesteld dat alle winkels zichtbaar blijven, zijn alvast enthousiast. Je hebt er ook gele stippen op de grond, die looplijnen vormen op de Grote Kring en zo verder naar het Overbekeplein toe.

Tegelijk lanceren stad en handelaars een campagne rond slow shopping. Het kadert binnen slow living of langzamer en bewuster leven, een nieuwe trend tegen de steeds snellere en vluchtigere maatschappij. Door meer groen, ontmoeten en beleven in de winkelstraten te introduceren, wordt winkelen een totaalbeleving. Runshoppen wordt funshoppen. Door bezoekers uit te nodigen om rond te snuisteren, te ontspannen bij een kop koffie of lunch, nieuwe plekjes te ontdekken… ideaal voor een dagje uit met vrienden of het gezin.

Volledig scherm Het is genieten op lange blauwe tafels met banken op de Grote Kring. Je kan er even rusten, lunchen, elkaar ontmoeten... zoals dit fijne gezelschap, waaronder handelaars van Grote Kring, Overbekeplein en Lange-Brugstraat © Henk Deleu

Het is de bedoeling dat handelaars en shoppers aangeven hoe ze voor zichzelf slow shopping ervaren en wat ze precies verwachten, door met als hashtag #ditisslowshopping een boodschap te posten op Facebook of Instagram. Het ontwerpteam neemt die boodschappen mee.

Quote Vergelijk een aangename stad met een goed feestje. Je blijft er langer dan je verwacht had schepen Axel Weydts

“Trendsetters zweren bij beleving, lokaal winkelen en authenticiteit. We nemen het voortouw in Vlaanderen, net zoals in 1962. Toen Kortrijk met de Korte Steenstraat de eerste verkeersvrije winkelstraat van het land had”, zegt schepen van Economie Wouter Allijns (Team Burgemeester). “Het begint met het experiment op de Grote Kring, samen met de handelaars op en rond dit plein vormgegeven. Het helpt ons om tot een ontwerp te komen dat vooruitstrevend wordt en de mensen zal aanspreken”, aldus Allijns. “Vergelijk een aangename stad met een goed feestje. Je blijft er langer dan je verwacht had”, vult schepen van Openbaar Domein Axel Weydts (Vooruit) aan.

Volledig scherm Je hebt nu ook leuke rode zitslingers op de Grote Kring. We zien op de foto (vlnr) burgemeester Ruth Vandenberghe en schepenen Axel Weydts, Bert Herrewyn en Wouter Allijns © Henk Deleu

Er zal in het vernieuwde winkelwandelgebied ook veel aandacht naar kinderen gaan. “We gaan, net zoals met het zomerspeelplein op de Grote Markt, speelse elementen voorzien in het winkelwandelgebied. Om de aantrekkelijkheid te vergroten. Want wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. Tegelijk zoeken we oplossingen voor meer groen, wat bijdraagt aan afkoeling, biodiversiteit en mentaal welzijn”, zegt schepen van Jeugd en Klimaat Bert Herrewyn (Vooruit).

Er volgen later nog meer experimenten, als inspiratie ook voor andere ontwerpideeën, in de Wijngaardstraat en op de kop van de Veemarkt. Waar het ontwerpteam 51N4E en onderaannemers Common Ground en Plant&Houtgoed verder aan de slag mee gaan. Rond de lente van 2023 is het finale ontwerp af. Het is de bedoeling dat de opwaardering van het winkelwandelgebied zeker tegen de zomer van 2024 klaar is.

Volledig scherm Ontmoeten staat centraal in het 'speels bos' op de Grote Kring © stad Kortrijk

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.