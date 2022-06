Speelpleinwerking Wasper zoekt animatoren: “Er kunnen geen nieuwe kinderen en tieners meer bij”

Sente Woning onbewoon­baar na brand, één kat overleeft het niet

In de Mellestraat in Sint-Katharina, een gehucht bij Heule, is in de nacht van woensdag op donderdag een woning zo goed als volledig verwoest door een brand. De oorzaak ligt wellicht bij een strijkijzer. Beide oudere bewoners konden op tijd het huis verlaten. Eén van de huisdieren, een kat, overleefde de brand niet.

6:28