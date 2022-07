Spectaculaire achtervolging op E17: minderjarige botst tegen politiewagen en andere auto’s

Het was de wegpolitie die de wagen ter hoogte van Gent opmerkte. De auto reed in de richting van Kortrijk en staat bij de politie gemerkt als gestolen. De wegpolitie probeerde de wagen aan de kant te zetten, maar de bestuurder twijfelde niet en sloeg op de vlucht. Al snel ontstond een razendsnelle achtervolging met verscheidene politieauto’s.

De bestuurder, die minderjarig blijkt te zijn, reed in een rotvaart richting de Franse grens en nam de afrit in Rekkem. Daar had de politie zich opgesteld om de auto tegen te houden. Maar de jonge automobilist reed ter hoogte van de kluifrotonde op de N58 over het fietspad om aan aan de politie te ontsnappen. Van daaruit ging het richting Moeskroen. Daar kwam hij kort voor een rotonde in aanrijding met een politievoertuig, maar kon verder. Op de rotonde aan de Geallieerdenlaan in Moeskroen reed de bestuurder zich volledig vast toen hij botste met enkele andere auto’s. De jongere kon door de politie worden ingerekend.