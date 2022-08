Snelheidsduivel rijdt 133 km/uur in zone 70 op Rijksweg in Lendelede

In Kortrijk was de flitswagen actief in de Weggevoerdenlaan en de Erasmuslaan, telkens in een zone 50. Daar reden 34 mensen, op een totaal van 451, te hard. In de Bavikhoofsestraat in Kuurne reden 26 van de 346 gecontroleerde bestuurders te snel, in de Lauwsestraat in Aalbeke waren dat er 12 van de 203. De enige zone 70 waar gecontroleerd werd, is meteen ook de populairste als het op snelheidsovertredingen aankomt. In de politierechtbank verschijnen namelijk om de haverklap mensen die daar op de Rijksweg veel te hard het gaspedaal induwden. Ook nu waren opnieuw 56 van de 728 gecontroleerde voertuigen in dat geval. Bij één laagvlieger klokte het flitstoestel af op maar liefst 133 kilometer per uur. De politie benadrukt dat de flitswagen ook nog stond opgesteld op andere locaties die niet worden vrijgegeven.