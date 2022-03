Smogalarm: vrijdag en zaterdag slechts 90 km per uur toegelaten op de snelweg

Kortrijk Kempense makelaars­groep Hillewaere krijgt voet aan de grond in Kortrijk

Hillewaere Groep breidt fors uit, door zeven verzekeringskantoren over te nemen in Vlaanderen en Brussel. In Kortrijk gaat het over de overname van Groep NBA Verzekeringsmakelaars, in het President Kennedypark 24.

