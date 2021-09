Slotenmaker verbluft na zien keyless autodieven: “Geen cowboyverhalen, maar er zijn oplossingen.”

Kortrijk/Izegem 44 getuigen op proces tegen Rus (48), die nog altijd ontkent dat hij zijn drugs­maatje doodsloeg

15 september Op het assisenproces tegen Ramzes Takaev (48) zullen over twee maanden 44 getuigen gehoord worden. Dat werd woensdagnamiddag duidelijk op de inleidende zitting in het Brugse gerechtsgebouw. De Rus uit Izegem wordt ervan verdacht zijn dealer Pascal Bauwens (40) te hebben doodgeslagen in diens woning in Kortrijk. Zelf ontkent hij dat.