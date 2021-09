Slotenmaker verbluft na zien keyless autodieven: “Geen cowboyverhalen, maar er is een oplossing.”

Kortrijk/Zwevegem Mama Wendy, 1 jaar nadat Kato (12) op weg naar school verongeluk­te: “Nu tijd voor actie, niet als het te laat is.”

17:29 “Een rollercoaster van emoties.” Dat beleefde Wendy Demeestere (42) uit Zwevegem zaterdagvoormiddag bij de start van De Stille Ronde in Kortrijk, een initiatief van Tournée Flandrienne dat oproept om de verkeersveiligheid te verhogen. Precies één jaar geleden stierf Wendy’s dochter Kato (12) in Zwevegem bij een verkeersongeval op weg naar school. “Er moeten nu preventief maatregelen worden genomen, niet achteraf als het te laat is zoals in Zwevegem.” Een kwartier voor de start viel enkele kilometers verderop op de E17 opnieuw een verkeersdode.