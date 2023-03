Slipschool geeft cursussen op domein Kortrijk Xpo

Weldra start heraanleg historisch centrum Kortrijk: “Eén van de belangrijk­ste ingrepen die we doen in onze stad”

De heraanleg van het historisch hart van Kortrijk, start écht op maandag 20 maart. Ook de reconversie van de voormalige rusthuissite van Sint-Vincentius vangt binnenkort aan. De werken gebeuren in fases, om de hinder zoveel mogelijk te beperken. “Alle acties in de buurt samen vormen één van de belangrijkste ingrepen die we in onze stad uitvoeren”, zegt schepen Axel Weydts (Vooruit).