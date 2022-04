Slechtvalken Jara en Cor trotse ouders van twee kuikens in toren Sint-Maartenskerk

Het volgen van het broedseizoen van de roofvogels in de toren is een jaarlijkse traditie in Kortrijk. De organisatie Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen kondigde recent de geboorte van de twee kuikens aan. Het eerste zag op vrijdag 15 april om 8.24 uur het levenslicht, het tweede volgde om 10.44 uur al. Er is al sinds 2008 een nestbak in de toren. En al goed vier jaar staat er een camera op gericht. De voorbije jaren overleefde er maar één jong.