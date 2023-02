Slechts één bestuurder blaast positief tijdens controleactie

Kortrijk Probeerde man (30) vrouw in ondergrond­se garage te verkrach­ten? Somaliër riskeert vier jaar cel

Een 30-jarige Somaliër drong vorig jaar binnen in een auto in de ondergrondse parkeergarage op het Schouwburgplein in Kortrijk. Op dat moment lag een dame er even te slapen tijdens een nachtje uit. Volgens de vrouw nam hij haar gsm mee en probeerde hij haar ook te verkrachten. “Daar is geen enkel bewijs voor”, stelt zijn advocaat.