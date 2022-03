Slagboom kapot: overweg op invalsweg hele voormiddag dicht

Bellegem Marino (50) zet frituur waar vrouw Isabelle (42) aan hartfalen stierf te koop: “Anderhalf jaar lang haar droom voortgezet, maar alleen hou ik het niet vol”

Marino Christiaens zet frietkot Ter Katte in Bellegem, al 42 jaar een begrip in het Kortrijkse, te koop. Zijn vrouw Isabelle Debouver overleed er op vrijdag 16 oktober 2020 aan een hartfalen in haar eigen frituur. “Ter Katte alleen blijven runnen is niet haalbaar. Ik hoop op overnemers, na deze harde beslissing. Want Isabelle zou ook gewild hebben dat haar frituur blijft bestaan”, zegt Marino. Ter Katte is sinds kort gesloten.

