Slagbomen AZ Groeninge krijgen het hard te verduren

Kortrijk Kortslui­ting verjaagt Franse voetballer Moeskroen uit apparte­ment in Kortrijk

In de nacht van zaterdag op zondag moest de Franse voetballer van Excelsior Moeskroen Thomas Robert (21) noodgedwongen zijn appartement in Kortrijk verlaten. Oorzaak was een kortsluiting in de elektriciteitskast door waterinsijpeling.

8 mei