Sinterklaas is in het land: hier komt de Goedheiligman op bezoek in het zuiden van West-Vlaanderen

Kooigem/Marke Dottenijse­weg vernieuwd, Ooievaars en Cisterciën­zer­pad volgen

De Dottenijseweg in Kooigem, die de Molentjes- en Hoogplaatsstraat verbindt, is opgewaardeerd. De door schoolgaande kinderen vaak gebruikte trage weg is gescheiden van autoverkeer. Ook de garageweg die langs de trage weg loopt, is mee opgeknapt. De firma Dawini voerde de werken van 73.220,73 euro uit.

3 november