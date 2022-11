Sint komt naar Ring Kortrijk en verrast met Pietendisco

Kortrijk Hoezo Tupperware aan rand van afgrond? In Kortrijk opent net nu nieuwe boetiek van iconisch merk

“We hebben het volste vertrouwen in de toekomst. België is en blijft een van de sterkste Tupperware landen wereldwijd”, zegt distributeur Hilde Devinck, nu er in Kortrijk een winkel van het iconisch merk geopend is. Dat het einde van Tupperware nabij is, gelooft Hilde Devinck niet. “Homeparty’s zijn net aan een comeback bezig, nu de coronaperiode voorbij is. En Tupperware zelf koos ondertussen het pad van duurzaamheid en innovatie. We gaan niet kapot.”

7 november