Sint-Jan krijgt in 2023 urnenbos, met zerkenzoeker vind je nu al in oogwenk ruim 7.000 overledenen op grootste en oudste begraafplaats

KortrijkEen vlak voor Allerheiligen gelanceerd digitaal loket, om op Sint-Jan naar ruim 7.000 overledenen en wie ze zijn te zoeken, is een huzarenstukje. Het was niet evident om correcte (geboorte)data op te snorren, want het Belgisch Rijksregister, een databank met bevolkingsgegevens, is pas sinds 1983 bij wet geregeld. Ook nieuw: de begraafplaats krijgt tegen eind mei 2023 een urnenbos.

De eerste begraving was in 1888, op Sint-Jan aan de Meensesteenweg in Kortrijk. 134 jaar later telt de 75.000 vierkante meter grote begraafplaats 6.000 graven en 130 columbaria en 250 urnenkelders, terwijl er al 1.068 asverstrooiingen waren. Het is de grootste en oudste begraafplaats van Zuid-West-Vlaanderen.

Een digitaal zoekloket lanceren, een project van stad en streekontwikkelaar Leiedal, vergde een inspanning omdat er vaak oude registers en documenten in archieven moesten geraadpleegd worden. Namen en data en wie waar precies een laatste rustplaats heeft, kan je op Sint-Jan zelf nagaan, waar nu borden staan met een aan de zerkenzoeker gelinkte QR-code, of gewoon thuis via https://begraafplaatsen.kortrijk.be.

Quote Het is niet meer van deze tijd dat burgers soms lang moeten zoeken naar een graf of ligplaats van een overledene burgemeester Ruth Vandenberghe en Leiedal-voorzitter Wout Maddens

Wat interessant is. Er liggen bijvoorbeeld ook soldaten uit het Britse Gemenebest, die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. En 2.700 graven zijn zerken met erfgoed- en kunstwaarde. Binnen enkele maanden zal je via de zerkenzoeker ook info over die waardevolle graven kunnen raadplegen. “Het digitaal zoekloket maakt het eenvoudiger. Want het is niet meer van deze tijd dat burgers soms lang moeten zoeken naar een graf of ligplaats van een overledene. Het zoekloket koppelt een digitaal geografisch plan van de begraafplaats aan een dagelijks geüpdatete databank van overleden dierbaren. Een schoolvoorbeeld van data-as-a-service”, zeggen burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) en Leiedal-voorzitter Wout Maddens.

De opmaak van het zoekloket kostte 4.551,56 euro. De jaarlijkse onderhoudskost is 1.487 euro. Tegen eind 2024 krijgen ook de andere begraafplaatsen in Kortrijk en deelgemeenten een zerkenzoeker, te beginnen met de begraafplaats aan crematorium Uitzicht op Hoog Kortrijk.

Volledig scherm Het team achter de zerkenzoeker, met links ook burgemeester Ruth Vandenberghe en rechts Leiedal-voorzitter Wout Maddens, op de begraafplaats Sint-Jan © Henk Deleu

Er is meer. Sint-Jan krijgt tegen eind mei 2023 een urnenbos, waar eerder ook Groen-fractieleider David Wemel in de gemeenteraad voor pleitte. Een stukje natuur op de begraafplaats waar biologisch afbreekbare urnen begraven worden, als alternatief voor het columbarium of de strooiweide en met minder impact op de natuur. In een urnenbos begraven gebeurt anoniem. Aan de ingang van het urnenbos komen wel naamplaatjes.

De inrichtingswerken starten tussen januari en april 2023 met de aanplant van bomen, struiken en een wandelpad in halfverharding. Er komt ook een afscheidsruimte waar tot vijftig personen hun overledene(n) kunnen herdenken. Ook op andere begraafplaatsen zoals in Bellegem, Rollegem, Heule en Kooigem legt de stad op termijn urnenbossen aan.

Verder krijgen op Sint-Jan het kinderpark en de sterrenweide tegen de zomer van 2023 een herinrichting. Er komt daar een afgebakende zone met laag groeiende fruitbomen en struiken en een passend nieuw monument. Het bestaand monument wordt verwijderd en groenaanleg en paden worden vernieuwd. Het concept is van kunsthistorica Annemie Havermans en landschapsarchitecte-kunsthistorica Ann Voets. De stad liet zich ook adviseren door de vrijwilligers van het Koesterhuis.

Annemie Havermans en Ann Voets zijn ondertussen klaar met de inventarisatie van graftekens en waardebepaling van de begraafplaats Sint-Jan. Er is nu een visie opgemaakt die de beeldkwaliteit van de begraafplaats zal versterken. Een eerste stap volgt in 2023 met het vervangen van asfaltpaden door halfverharding. Wat een grote invloed op de beeldkwaliteit zal hebben, zonder in te boeten aan toegankelijkheid.

Daarna volgt een groenaanplanting en is er een mogelijkheid om met waterpartijen de beleving en rust te versterken. De stad zal bij Erfgoed Vlaanderen een aanvraag tot bescherming indienen. Om de begraafplaats te laten erkennen als erfgoed. Waardoor historisch of cultureel belangrijke graftekens, muren… in stand gehouden en ontsloten kunnen worden voor bezoekers, geïnteresseerden, geschiedkundige kringen…

