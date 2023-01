Sint-Anna uren afgesloten door omgewaaide boom

Een hevige windstoot deed een grote boom in Sint-Anna omwaaien. De brandweer snelde ter plaatse om de weg af te zetten en de boom in stukken te zagen. Ook techniekers van Fluvius kwamen de elektriciteit afsluiten. De boom had namelijk enkele elektriciteitskabels meegenomen in zijn val. Door het incident was Sint-Anna enkele uren afgesloten van aan de Bosstraat tot aan de Don Boscolaan.