Sint-Amandsbasisschool Zuid in wijk De Lange Munte in vier jaar tijd vernieuwd, blikvanger is vergroende speelplaats

Zus van Olivier Vandecas­tee­le vertelt hoe het nu met hem gaat: “Hij praat, ook over de gruwel en terreur, al is het op zijn tempo”

Twee pintjes in Melsbroek en een lekkere kop thee, thuis bij z’n ouders. Dat was het eerste wat Olivier Vandecasteele (42) dronk nadat de ngo-medewerker weer op Belgische bodem was geland, na ruim 15 maanden eenzame opsluiting in een Iraanse cel. “Zijn psychologe belt hem elke dag”, zegt zus Nathalie (50) aan HLN in het eerste interview na Oliviers terugkomst. Ze geeft een update hoe hij er nu aan toe is.