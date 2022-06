Sinksen is begonnen! Zet u schrap voor mogelijk de wildste en zotste feesten ooit in Kortrijk

De kaap van 250.000 bezoekers ronden is zeker haalbaar, want het thema ‘the roaring twenties’ belooft dat alle remmen losgegooid zullen worden. Of wat dacht u van 42.000 liter bier op de feestpleinen en minstens 150 dj’s en live bands die optreden, om maar enkele cijfers te noemen? Er is voor elk wat wils met naast de vele optredens bijvoorbeeld ook (kinder)animatie, internationaal hoogstaand straattheater, Kortrijk Loopt, een sinksenregatta op de Leie en meer. Vrijdagavond al zin om er meteen stevig in te vliegen? Dat kan met onder meer Party Friday in Pand.A, het exotische Havana 1920’s aan de Cubaanse bar La Bodeguita del Medio, optredens aan Den Trap-Den Bras, opzwepende muziek in de uitgaansbuurt in ’t straatje, Sinxen Vlas op de Vlasmarkt, King Kong Parkfest en Fun.K-Town op en aan het Nelson Mandelapark… Laat u zich vooral gaan en geniet van elkaars gezelschap.