Sinksen Far West wordt vierdaags feest in 2023, met de klok rond swingende tavernes en rodeo

Menen/Kortrijk Twee jaar cel voor mensenhan­del in bakkerij: “Werknemers sliepen in muf zolderka­mer­tje”

Een 53-jarige Turk uit Menen heeft 2 jaar cel, de helft met uitstel, gekregen voor mensenhandel in z’n bakkerij in Kortrijk. Twee werknemers van Y.A. leefden er in mensonwaardige omstandigheden.

16 november