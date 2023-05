SINKSEN 23. Van vertelmachines tot archeologie en schilderijen met gedichten: ontdek 11 tentoonstellingen van eigen bodem

Celstraf met uitstel voor ex-werkneem­ster versmarkt die voor enkele duizenden euro’s valse tegoedbon­nen gebruikte

Een voormalige werkneemster van versmarkt De Kleine Bassin in Kortrijk ging er de afgelopen jaren met enkele duizenden euro’s vandoor. Toen ze er werkte, nam ze een hoop leeggoed bonnen mee. Die vulde ze nadien zelf in en cashte zo in enkele jaren tijd duizenden euro’s. Volgens de versmarkt ging het om zo’n 40.000 euro. Volgens de vrouw en de rechter ging het ‘slechts’ om 5.000 euro.