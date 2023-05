SINKSEN 23. Uitgaansbuurt is nu échte feeststraat, vrijdagavond full house, ook zaterdag en komende dagen gaat party verder

Sinksen is nu echt begonnen, voor kinderen is er weer meer animatie: zelfs racen op reuzen­schild­pad­den kan

Er was tijdens Sinksen vorig jaar kritiek op het gebrek aan kinderanimatie. Dat wordt nu ruimschoots goedgemaakt, met dank aan De Machienerie – Carnivale. Door een kermisdorp vol buitengewone installaties in het Begijnhofpark op te bouwen. Waar er ondanks de werf voor het nieuwe museum Abby plaats zat is.