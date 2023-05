SINKSEN 23. Techno en house festival STRAFSTUDIE ruilt school Sint-Amand Noord voor Mandelaplein in: “We gaan van twee- naar driedaagse”

Eindelijk weer hoogstaan­de tapas in winkelwan­del­ge­bied: Enzo (25) opent lounge tapas- en koffiebar Copains

Pal in het winkelwandelgebied van Kortrijk, waar vroeger Perles & Confiture zat, opent op vrijdag 12 mei Copains. Enzo Verhelst (25), hij deed onder meer ervaring op in sterrenzaak Sel Gris in Duinbergen, presenteert er hoogstaande tapas en de betere koffies en thees. Gezelligheid staat centraal in Copains.