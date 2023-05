SINKSEN 23. Let’s go nuts! Kortrijkse feesten van het jaar barsten los

Hij ontkent, maar camerabeel­den bewijzen: man dringt vrouwenop­vang binnen om ex nog maar eens af te troeven

Hier ben ik veilig, dacht een vrouw die terechtkon in de Kortrijkse vrouwenopvang, nadat ze door haar ex-vriend regelmatig mishandeld werd. Maar S.G. uit Wervik klom over de omheining, stampte een deur in en ging haar opnieuw te lijf. De man riskeert 15 maanden cel en 800 euro boete.