SINKSEN 23. Gezelligheid troef op Schouwburgplein, dankzij tientallen foodtrucks en leuke deuntjes: zelfs op blote voeten lukt het

Het kloppend hart van Sinksen is het Schouwburgplein. We zetten het in de verf: nooit eerder was er zoveel gezelligheid op het centrumplein. Met dank aan de organisatie van Polé Polé Barrio Cantina, die er met het The Far West thema van Sinksen in gedachten een saloon inricht.