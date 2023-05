SINKSEN 23. Automata Carrousel op Grote Markt al gespot? Je brengt er zelf vertelmachines tot leven

Blokken in een textielmu­se­um of voormalig gemeente­huis: op deze 6 plaatsen kunnen studenten in het zuiden van West-Vlaanderen terecht

De examens staan voor de deur. Niet iedereen kan zich goed concentreren alleen op een stoffige kamer en samen studeren blijkt gunstig voor de studieresultaten. Daarom zochten wij voor jou zes leuke plekken om te studeren in het zuiden van West-Vlaanderen. Van Texture in Kortrijk tot ARhus in Roeselare: hier leg jij de basis voor een grote onderscheiding.