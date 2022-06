SINKSEN 22. Van een burlesque show over internationaal straattheater tot de grootste rommelmarkt van België: 17 niet te missen hoogtepunten

Kortrijk Kortrijkse Revue gaat digitaal met ‘Ip dril met Angèle’: “Dankzij buitenopna­mes komen stad en vaste typetjes mooi in beeld”

Toen er begin 2022 nog veel onzekerheid was over de coronapandemie, besliste het bestuur van De Kortrijkse Revue voor het derde jaar op rij om de revue in mei in de stadsschouwburg te schrappen. Omdat er veel ontgoocheling was, merkbaar bij de ruim 1.200 volgers op de Facebookpagina van de revue, kwam Nathalie Deleu, als bestuurslid verantwoordelijk voor de sociale media, op het idee voor een digitale revue. En zo is ‘Ip dril met Angèle’ geboren.

30 mei