SINKSEN 22. Alle cafébazen op Vlasmarkt slaan handen in elkaar met festival, headliner is rapper Yes-R

Yes-R treedt op zondag 5 juni live op de Vlasmarkt op. De rapper werd in 2005 bij het grote publiek bekend, toen hij samen met zijn neef Ali B met Leipe Mocro Flavour een megahit scoorde. Daarna volgden nog bekende tracks zoals Rampeneren, Hey Schatje, Uit Elkaar, Onbereikbaar, Me Boy en Diep in De Nacht. Yes-R lanceerde in 2017 zijn EP El Patron, lovend onthaald destijds door pers en media. “Hij denkt goed na over zijn teksten. Ze gaan vaak over wat er gaande is in de wereld, het is een ‘down to earth’ kerel”, zegt Benny Zwertvagher.